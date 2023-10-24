Осипова (Вдовина) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Вдовина) Анна Дмитриевна

Место рождения

Россия, Архангельская область, Няндомский район, Андреевский сс д.Бурачиха

Дата рождения

06.07.1922

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

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Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1922

Отец: Осипов Дмитрий Афанасьевич

Мать: Бобылева Агрипина Ивановна

Россия, Архангельская область, Няндомский район, Андреевский сс д.Бурачиха
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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