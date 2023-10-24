Осипова (Вдовина) Анна Дмитриевна
Место рожденияРоссия, Архангельская область, Няндомский район, Андреевский сс д.Бурачиха
Дата рождения06.07.1922
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1922
Россия, Архангельская область, Няндомский район, Андреевский сс д.Бурачиха
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности