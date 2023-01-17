Гильман Мухаметшарипов
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Мусин Мухаметшарип Иралин
Мать: Мадина Юлаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уильдан Гильманов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сулейман Гильманов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукман Гильманов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исрафил Гильманов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исмагил Гильманов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гайнан Гильманов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахмет Гильманов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно