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Кадочников Иван Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Кадочников Петр Ефимович

Мать: не указана

Бракосочетание
13.02.1872

Жена: Кадочникова Татьяна Федоровна

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1873

Сын: Кадочников Михаил Иванович

Мать ребёнка: Кадочникова Татьяна Федоровна

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.02.1875

Сын: Кадочников Василий Иванович

Мать ребёнка: Кадочникова Татьяна Федоровна

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.09.1877

Дочь: Густиния Ивановна

Мать ребёнка: Кадочникова Татьяна Федоровна

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.04.1880

Сын: Кадочников Яков Иванович

Мать ребёнка: Кадочникова Татьяна Федоровна

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.04.1881

Дочь: Рябухина Александра Ивановна

Мать ребёнка: Кадочникова Татьяна Федоровна

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Сын: Кадочников Алексей Иванович

Мать ребёнка: Кадочникова Татьяна Федоровна

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.01.1884

Дочь: Ивановна Анна Мазтева

Мать ребёнка: Кадочникова Татьяна Федоровна

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.05.1888

Дочь: Волкова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Кадочникова Татьяна Федоровна

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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