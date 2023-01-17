Кадочников Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Кадочников Петр Ефимович
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1872
Рождение ребёнка
01.11.1873
Сын: Кадочников Михаил Иванович
Мать ребёнка: Кадочникова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
23.02.1875
Сын: Кадочников Василий Иванович
Мать ребёнка: Кадочникова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
30.09.1877
Дочь: Густиния Ивановна
Мать ребёнка: Кадочникова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
17.04.1880
Мать ребёнка: Кадочникова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
22.04.1881
Дочь: Рябухина Александра Ивановна
Мать ребёнка: Кадочникова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Кадочников Алексей Иванович
Мать ребёнка: Кадочникова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
19.01.1884
Дочь: Ивановна Анна Мазтева
Мать ребёнка: Кадочникова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
12.05.1888
Дочь: Волкова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Кадочникова Татьяна Федоровна
Смерть
Неизвестно