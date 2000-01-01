Шипицын Осип Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицын Осип Иванович

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Место рождения

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Шипицын Иван Гаврилович

Мать: Шипицына ?

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1811

Сын: Шипицын Антон Осипович

Мать ребёнка: Шипицына Дарья Васильевна

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Дарья Васильевна

Смерть
Неизвестно
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
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