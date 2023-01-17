Кузьмин Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1785 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805 ст.
Дочь: Кузьмина Анна Кузьминична
Мать ребёнка: не указана
Из дворовых людей подпоручика Нижнеозерной крепости Андрея Михайловича
Рождение ребёнка
1807 ст.
Мать ребёнка: Кузьмина Жена Кузьмы
Из дворовых людей подпоручика Нижнеозерной крепости Андрея Михайловича
Смерть
Неизвестно