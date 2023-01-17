Кузьмин Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмин Кузьма

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805 ст.

Дочь: Кузьмина Анна Кузьминична

Мать ребёнка: не указана

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Из дворовых людей подпоручика Нижнеозерной крепости Андрея Михайловича
Рождение ребёнка
1807 ст.

Сын: Кузьмин Никита Кузьмич

Мать ребёнка: Кузьмина Жена Кузьмы

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Из дворовых людей подпоручика Нижнеозерной крепости Андрея Михайловича
Смерть
Неизвестно
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