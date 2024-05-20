Русаков Стефан Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Русакова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
17.02.1838 ст.
Сын: Русаков Даниил Стефанович
Мать ребёнка: Русакова Анна Сергеевна
Черноскутова, Каменский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно