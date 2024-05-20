Русаков Стефан Григорьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Русаков Стефан Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СБ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Русакова Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
17.02.1838 ст.

Сын: Русаков Даниил Стефанович

Мать ребёнка: Русакова Анна Сергеевна

Черноскутова, Каменский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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