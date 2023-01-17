Рабкина (Минкина) Рива Генаховна
Место рождения
Дата рождения15.01.1901 ст.
Дата смертиОколо 1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1901 ст.
Отец: Минкин Генах Беркович
Мать: Минкина Лея Авромовна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Рабкина Зина (Зельда) Исеровна
Отец ребёнка: Рабкин Исер Гилерович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Рабкин Исер Гилерович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Рабкина Геня Исеровна
Отец ребёнка: Рабкин Исер Гилерович
Рождение ребёнка
1934
Сын: Рабкин Лев Исерович
Отец ребёнка: Рабкин Исер Гилерович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1941