Рабкина (Минкина) Рива Генаховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРабкина (Минкина) Рива Генаховна

Рабкина (Минкина) Рива Генаховна

avatar

Место рождения

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область

Дата рождения

15.01.1901 ст.

Дата смерти

Около 1941

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1901 ст.

Отец: Минкин Генах Беркович

Мать: Минкина Лея Авромовна

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Рабкина Зина (Зельда) Исеровна

Отец ребёнка: Рабкин Исер Гилерович

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Рабкин Абрам Исерович

Отец ребёнка: Рабкин Исер Гилерович

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Рабкина Геня Исеровна

Отец ребёнка: Рабкин Исер Гилерович

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Рабкин Лев Исерович

Отец ребёнка: Рабкин Исер Гилерович

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рабкин Исер Гилерович

Смерть
Около 1941
Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close