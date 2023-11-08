Ши(е)пи(е)тькин (Гениевская) Наталия Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ши(е)пи(е)тькин (Гениевская) Наталия Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1898

Сын: Ши(е)пи(е)тькин Захарий мл Михайлович

Отец ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Михаил Филиппов

Рождение ребёнка
1906

Сын: Шипетькин (шепитько) Василий мл. Михайлов

Отец ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Михаил Филиппов

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.10.1909

Дочь: Параскева мл Михайловна

Отец ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Михаил Филиппов

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.01.1911

Дочь: Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Михаил Филиппов

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.04.1913

Дочь: Мавра Михайловна

Отец ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Михаил Филиппов

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.03.1916

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Михаил Филиппов

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ши(е)пи(е)тькин Михаил Филиппов

Смерть
Неизвестно
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