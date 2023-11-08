Ши(е)пи(е)тькин (Гениевская) Наталия Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.09.1898
Сын: Ши(е)пи(е)тькин Захарий мл Михайлович
Отец ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Михаил Филиппов
Рождение ребёнка
1906
Сын: Шипетькин (шепитько) Василий мл. Михайлов
Отец ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Михаил Филиппов
Рождение ребёнка
24.10.1909
Дочь: Параскева мл Михайловна
Отец ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Михаил Филиппов
Рождение ребёнка
07.01.1911
Дочь: Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Михаил Филиппов
Рождение ребёнка
13.04.1913
Дочь: Мавра Михайловна
Отец ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Михаил Филиппов
Рождение ребёнка
30.03.1916
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Михаил Филиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно