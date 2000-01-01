Куренкова (Маметьева) Дарья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куренкова (Маметьева) Дарья Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1916

Муж: Куренков Яков Семенович

свидетели со стороны жениха: Гавриил Петров Авдеев и Михаил Семёнов Куренков со стороны невесты: Константин Маметьев и Никифор Семёнов Куренков
Смерть
Неизвестно
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