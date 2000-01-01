Куренкова (Маметьева) Дарья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1916
свидетели со стороны жениха: Гавриил Петров Авдеев и Михаил Семёнов Куренков со стороны невесты: Константин Маметьев и Никифор Семёнов Куренков
Смерть
Неизвестно