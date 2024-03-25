Сухоруков Денис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухоруков Денис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ленева Прасковья Денисьевна

Мать ребёнка: Сухорукова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малышева Анастасия Денисьевна

Мать ребёнка: Сухорукова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горева Домна Денисьевна

Мать ребёнка: Сухорукова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сухорукова Пелагея Денисьевна

Мать ребёнка: Сухорукова Евдокия

Рождение ребёнка
29.04.1891

Дочь: Рыкунова (Сухорукова) Ирина Денисьевна

Мать ребёнка: Сухорукова Евдокия

Смерть
Неизвестно

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