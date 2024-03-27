Гайнетдинов Галяутдин
Место рожденияд.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мунира
Рождение ребёнка
1914
Сын: Гайнутдинов Фаттах
Мать ребёнка: Мунира
Рождение ребёнка
25.05.1923
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1933
Смерть
Неизвестно