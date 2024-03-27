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Гайнетдинов Галяутдин

Место рождения

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1889 г.р.

Дети

1914 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Гайнетдин

Мать: Сафура

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мунира

Рождение ребёнка
1914

Сын: Гайнутдинов Фаттах

Мать ребёнка: Мунира

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.05.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мунира

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мунира

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мунира

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мунира

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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