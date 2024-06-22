Байрамов Нэйша Байрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1953
Отец: не указан
Мать: Байрамова Гулимхан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.1976
Дочь: Байрамова Земфира Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1984
Дочь: Байрамова Лампия Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1986
Сын: Байрамов Будулай Михайлович
Мать ребёнка: не указана