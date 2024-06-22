Байрамов Нэйша Байрамович 08.03.1953 — найти родственников по фамилии на Familio
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Байрамов Нэйша Байрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1953

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1953

Отец: не указан

Мать: Байрамова Гулимхан

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Байрамова Медине Ибрагимовна

Рождение ребёнка
20.05.1976

Дочь: Байрамова Земфира Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1984

Дочь: Байрамова Лампия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1986

Сын: Байрамов Будулай Михайлович

Мать ребёнка: не указана

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