Захарова (Кучукова) София Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти20.12.1990
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Кучуков Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Захаров Михаил Викентьевич
Отец ребёнка: Захаров Викентий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Захарова Мария Викентьевна
Отец ребёнка: Захаров Викентий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1930
Сын: Захаров Николай Викентьевич
Отец ребёнка: Захаров Викентий Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.11.1939
Сын: Захаров Анатолий Викентьевич
Отец ребёнка: Захаров Викентий Дмитриевич
Смерть
20.12.1990