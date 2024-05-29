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Захарова (Кучукова) София Алексеевна

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Место рождения

Новая Шемурша, Шемуршинский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1898

Дата смерти

20.12.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Кучуков Алексей

Мать: не указана

Новая Шемурша, Шемуршинский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1925

Сын: Захаров Михаил Викентьевич

Отец ребёнка: Захаров Викентий Дмитриевич

Новая Шемурша, Шемуршинский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Захарова Мария Викентьевна

Отец ребёнка: Захаров Викентий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1930

Сын: Захаров Николай Викентьевич

Отец ребёнка: Захаров Викентий Дмитриевич

Новая Шемурша, Шемуршинский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
02.11.1939

Сын: Захаров Анатолий Викентьевич

Отец ребёнка: Захаров Викентий Дмитриевич

Новая Шемурша, Шемуршинский район, Чувашская Республика
Смерть
20.12.1990

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