Серова Евдокия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смерти27.07.1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Серов Иоанн Иоанникиев
Рождение ребёнка
20.05.1893
Сын: Серов Константин Иванович
Отец ребёнка: Серов Иоанн Иоанникиев
Рождение ребёнка
20.05.1893
Отец ребёнка: Серов Иоанн Иоанникиев
Рождение ребёнка
23.09.1894
Отец ребёнка: Серов Иоанн Иоанникиев
Рождение ребёнка
05.07.1896
Отец ребёнка: Серов Иоанн Иоанникиев
Рождение ребёнка
17.02.1898
Дочь: Агафия Ивановна
Отец ребёнка: Серов Иоанн Иоанникиев
Рождение ребёнка
17.02.1898
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Серов Иоанн Иоанникиев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.07.1900