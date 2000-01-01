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Серова Евдокия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

27.07.1900

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Серов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Серов Иоанн Иоанникиев

Рождение ребёнка
20.05.1893

Сын: Серов Константин Иванович

Отец ребёнка: Серов Иоанн Иоанникиев

Рождение ребёнка
20.05.1893

Сын: Серов Никита Иванович

Отец ребёнка: Серов Иоанн Иоанникиев

Рождение ребёнка
23.09.1894

Сын: Серов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Серов Иоанн Иоанникиев

Рождение ребёнка
05.07.1896

Сын: Серов Стефан Иванович

Отец ребёнка: Серов Иоанн Иоанникиев

Рождение ребёнка
17.02.1898

Дочь: Агафия Ивановна

Отец ребёнка: Серов Иоанн Иоанникиев

Рождение ребёнка
17.02.1898

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Серов Иоанн Иоанникиев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серов Иоанн Иоанникиев

Смерть
27.07.1900
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