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Исаенко Василий Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Исаенко Тимофей Иванович

Мать: Исаенко Марфа Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исаенко Валентина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исаенко Нина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаенко Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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