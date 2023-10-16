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Салтыков Александр Егорович

Место рождения

Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

23.01.1921

Дата смерти

20.04.1983

Пол

Мужской

Отец

Мать

1891 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1921

Отец: Салтыков Егор Павлович

Мать: Любовь Ивановна

Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Тюлина) Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
10.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Тюлина) Татьяна Михайловна

Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Тюлина) Татьяна Михайловна

Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Тюлина) Татьяна Михайловна

Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
20.04.1983
Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

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