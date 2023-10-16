Салтыков Александр Егорович
Место рождения
Дата рождения23.01.1921
Дата смерти20.04.1983
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1921
Отец: Салтыков Егор Павлович
Мать: Любовь Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.06.1949
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
1956
Смерть
20.04.1983