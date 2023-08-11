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Косенко Федор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1848

Дата смерти

18.08.1916

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
До 1916
Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
18.08.1916
Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл: Лоховка (Казанско-Богородицкая церковь), Любимовка (Покровская церковь), Ляхово (Всехсвятская церковь) за 1916 г. 1 января 19... Показать все

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