Косенко Федор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1848
Дата смерти18.08.1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
До 1916
Смерть
18.08.1916
Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл: Лоховка (Казанско-Богородицкая церковь), Любимовка (Покровская церковь), Ляхово (Всехсвятская церковь) за 1916 г. 1 января 19... Показать все