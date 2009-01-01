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Ермонин петр ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ХЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Ермонин Илья Григорьевич

Мать: Ермонина марфа степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дегтярева Надежда Петровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2009
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