Осипов Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипов Алексей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1986

Пол

Мужской

Отец

1952 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1986

Отец: Осипов Василий Григорьевич

Мать: не указана

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