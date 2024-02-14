Насибуллин Виль Фехретдинович
Место рожденияс.Кочко-Пожарки Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Насибуллин Фехретдин Насибуллович
Мать: Рабига
Рождение ребёнка
26.04.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мухимханова (Мухимханова) Рафека Мухимхановна
Рождение ребёнка
13.02.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мухимханова (Мухимханова) Рафека Мухимхановна
Смерть
Неизвестно