Насибуллин Виль Фехретдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насибуллин Виль Фехретдинович

Место рождения

с.Кочко-Пожарки Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Насибуллин Фехретдин Насибуллович

Мать: Рабига

Рождение ребёнка
26.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухимханова (Мухимханова) Рафека Мухимхановна

Рождение ребёнка
13.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухимханова (Мухимханова) Рафека Мухимхановна

Смерть
Неизвестно

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