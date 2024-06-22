Гарифуллин Виктор 13.02.1952 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гарифуллин Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1952

Дата смерти

25.09.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.08.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.11.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Смерть
25.09.1990
Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
Салават, город Салават, Республика Башкортостан

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