Гарифуллин Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1952
Дата смерти25.09.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.08.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.11.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
25.09.1990
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно