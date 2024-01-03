Копнин Григорий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиПосле 1860
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Копничев Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Копничева Ольга
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Копничева Любовь Григорьевна
Мать ребёнка: Копничева Ольга
Рождение ребёнка
После 1825
Сын: Копничев Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Копничева Ольга
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Копничев Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Копничева Ольга
Смерть
После 1860