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Копнин Григорий Иванович

Место рождения

Хребтово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

После 1860

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Хребтово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Копничев Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Копничева Ольга

Хребтово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Копничева Любовь Григорьевна

Мать ребёнка: Копничева Ольга

Хребтово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
После 1825

Сын: Копничев Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Копничева Ольга

Хребтово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Копничев Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Копничева Ольга

Хребтово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1860

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