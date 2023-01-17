Швецова (Петрова) Роза Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швецова (Петрова) Роза Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1948

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1948

Отец: Петров Иван Петрович

Мать: Морозова Евдокия Германовна

Рождение ребёнка
06.03.1972

Сын: Швецов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Швецов Иван Иванович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.04.1982

Сын: Швецов Виталий Иванович

Отец ребёнка: Швецов Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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