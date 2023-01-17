Швецова (Петрова) Роза Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1948
Отец: Петров Иван Петрович
Рождение ребёнка
06.03.1972
Отец ребёнка: Швецов Иван Иванович
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.04.1982
Отец ребёнка: Швецов Иван Иванович
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)