Ларионова Анна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионова Анна Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1909

Муж: не указан

Сеготь, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
14.05.1911

Сын: Ларионов Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Ларионов Николай Петрович

Горбуниха, Дьяконовская волость, Юрьевецкий уезд
Рождение ребёнка
26.02.1920

Сын: Ларионов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Ларионов Николай Петрович

Горбуниха, Дьяконовская волость, Юрьевецкий уезд
43 года отцу, 32 матери. 5й ребёнок
Рождение ребёнка
1926

Сын: Ларионов Адольф Николаевич

Отец ребёнка: Ларионов Николай Петрович

Смерть
Неизвестно

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