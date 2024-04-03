Ларионова Анна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1909
Муж: не указан
Сеготь, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
14.05.1911
Сын: Ларионов Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Ларионов Николай Петрович
Рождение ребёнка
26.02.1920
Сын: Ларионов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Ларионов Николай Петрович
43 года отцу, 32 матери. 5й ребёнок
Рождение ребёнка
1926
Сын: Ларионов Адольф Николаевич
Отец ребёнка: Ларионов Николай Петрович
Смерть
Неизвестно