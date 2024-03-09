Постолит Владимир
Место рожденияп.Могоча, Читинская область, Россия
Дата рождения26.07.1924
Дата смерти2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1924
Отец: Постолит Иосиф
Рождение ребёнка
08.11.1948
Сын: Постолит Юрий
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.02.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2009