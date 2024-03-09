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Постолит Владимир

Место рождения

п.Могоча, Читинская область, Россия

Дата рождения

26.07.1924

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

Около 1893 г.р.

Дети

1948 г.р.
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Добавил:

МП
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Место
Комментарий
Рождение
26.07.1924

Отец: Постолит Иосиф

Мать: Постолит (Третьякова) Наталья

Рождение ребёнка
08.11.1948

Сын: Постолит Юрий

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2009

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