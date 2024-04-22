Кирсанов Вячеслав Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирсанов Вячеслав Алексеевич

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Место рождения

Собинка, Собинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кирсанов Алексей

Мать: Кирсанова Альбина

Собинка, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
23.12.2001

Дочь: Кирсанова Виктория Вячеславовна

Мать ребёнка: Кирсанова Елена

Заозерск, ЗАТО город Заозерск, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирсанова Елена

Смерть
Неизвестно
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