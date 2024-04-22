Кирсанов Вячеслав Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кирсанов Алексей
Мать: Кирсанова Альбина
Рождение ребёнка
23.12.2001
Дочь: Кирсанова Виктория Вячеславовна
Мать ребёнка: Кирсанова Елена
Заозерск, ЗАТО город Заозерск, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кирсанова Елена
Смерть
Неизвестно