Избышев АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Избышев АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
1996 г.р.

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Избышева Ирина ВИКТОРОВНА

Рождение ребёнка
24.05.1996

Сын: Избышев АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ

Мать ребёнка: Избышева Ирина ВИКТОРОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Избышева Ирина ВИКТОРОВНА

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