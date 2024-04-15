(Наумова) Татьяна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Наумова) Татьяна Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Потап Зиновьев

Рождение ребёнка
06.09.1792

Дочь: Акилина Потаповна

Отец ребёнка: Наумов Потап Зиновьев

Рождение ребёнка
07.02.1797

Сын: Наумов Парфен Потапович

Отец ребёнка: Наумов Потап Зиновьев

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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