(Наумова) Татьяна Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.09.1792
Дочь: Акилина Потаповна
Отец ребёнка: Наумов Потап Зиновьев
Рождение ребёнка
07.02.1797
Отец ребёнка: Наумов Потап Зиновьев
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно