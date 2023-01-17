Занина Евфимия Андриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Занина Евфимия Андриановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1773 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Занин Василий Никитич

Отец ребёнка: Занин Никита Иванович

Овсянниковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1798

Муж: Занин Никита Иванович

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Занин Алексей Никитич

Отец ребёнка: Занин Никита Иванович

Овсянниковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Занин Борис Никитич

Отец ребёнка: Занин Никита Иванович

Овсянниковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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