Занина Евфимия Андриановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1798
Отец ребёнка: Занин Никита Иванович
Бракосочетание
До 1798
Рождение ребёнка
Около 1800
Отец ребёнка: Занин Никита Иванович
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Занин Борис Никитич
Отец ребёнка: Занин Никита Иванович
Смерть
Неизвестно