Колпаков Михаил (Мина) Сафонович/Сафронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпаков Михаил (Мина) Сафонович/Сафронович

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Место рождения

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania

Дата рождения

1910

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Колпаков Сафон (Сафрон) Павлович

Мать: Колпакова Капиталина Кузьминишна

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1936

Сын: Колпаков Чеслав Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1940

Сын: Колпаков Леон Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1947

Сын: Колпаков Эдуард Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1949

Сын: Колпаков Яков Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1984
Похороны
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
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