Колпаков Михаил (Мина) Сафонович/Сафронович
Место рождения18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Дата рождения1910
Дата смерти1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1936
Сын: Колпаков Чеслав Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1940
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1947
Сын: Колпаков Эдуард Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1949
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1984
Похороны
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis