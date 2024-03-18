Борган Евгений Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1977
ПолМужской
- СобытияСобытия
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1977
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борган Светлана Евгенеевна
Мать ребёнка: Борган Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борган Наталья
Рождение ребёнка
2008
Дочь: Борган Ксения Евгенивна
Мать ребёнка: Борган Наталья
Рождение ребёнка
2023
Дочь: Борган Ульяна Евгенивна
Мать ребёнка: Борган Наталья