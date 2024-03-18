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Борган Евгений Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1977

Отец: Борган Юрий Николаевич

Мать: Васильева -Борган Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борган Светлана Евгенеевна

Мать ребёнка: Борган Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борган Наталья

Рождение ребёнка
2008

Дочь: Борган Ксения Евгенивна

Мать ребёнка: Борган Наталья

Рождение ребёнка
2023

Дочь: Борган Ульяна Евгенивна

Мать ребёнка: Борган Наталья

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