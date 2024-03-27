Бакаев Зиганша Ахметшинович
Место рожденияд.Бакаево Кушнаренковского района БАССР
Дата рождения1911
Дата смерти1981
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Бакаев Ахметша
Мать: не указана
Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie30644400/
Военная награда
Неизвестно
Бакаев Зиганша Ахметшинович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1911 Башкирская АССР, Кушнаренковский р-н, д. Бакаево. Юбилейная картотека
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бакаева ?
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бакаева ?
Смерть
1981