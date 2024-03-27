Бакаев Зиганша Ахметшинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБакаев Зиганша Ахметшинович

Бакаев Зиганша Ахметшинович

Место рождения

д.Бакаево Кушнаренковского района БАССР

Дата рождения

1911

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Отец

1866 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Бакаев Ахметша

Мать: не указана

Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie30644400/
Военная награда
Неизвестно
Бакаев Зиганша Ахметшинович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1911 Башкирская АССР, Кушнаренковский р-н, д. Бакаево. Юбилейная картотека
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бакаева ?

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бакаева ?

Смерть
1981

Мы используем куки для улучшения работы сайта.