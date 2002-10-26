Аксёнов Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения31.05.1938
Дата смерти26.10.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1938
Отец: Аксёнов Василий Григорьевич
Мать: Александра Степановна
Рождение ребёнка
02.01.1962
Дочь: Чистова Алла Владимировна
Мать ребёнка: Дородько Евдокия Корнеевна
Бракосочетание
28.01.1962
Развод
16.11.1972
Буркандья, Сусуманский, Магаданская область
Смерть
26.10.2002