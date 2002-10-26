Аксёнов Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАксёнов Владимир Васильевич

Аксёнов Владимир Васильевич

avatar

Место рождения

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

Дата рождения

31.05.1938

Дата смерти

26.10.2002

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1938

Отец: Аксёнов Василий Григорьевич

Мать: Александра Степановна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
02.01.1962

Дочь: Чистова Алла Владимировна

Мать ребёнка: Дородько Евдокия Корнеевна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Бракосочетание
28.01.1962

Жена: Дородько Евдокия Корнеевна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Развод
16.11.1972

Жена: Дородько Евдокия Корнеевна

Буркандья, Сусуманский, Магаданская область
Смерть
26.10.2002
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close