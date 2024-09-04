Алгазин Андронник Григорьевич
Место рожденияТобольская губ. д.Устьлогатское
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Алгазина) Анисья Андроновна
Мать ребёнка: Алгазина Афимья Харитоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Алгазина) Харитина Андроновна
Мать ребёнка: Алгазина Афимья Харитоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никулина (Алгазина) Зиновия Андроновна
Мать ребёнка: Алгазина Афимья Харитоновна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Алгазин Макар Андронович (Андреевич)
Мать ребёнка: Алгазина Афимья Харитоновна
Смерть
Неизвестно