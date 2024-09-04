Алгазин Андронник Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлгазин Андронник Григорьевич

Алгазин Андронник Григорьевич

Место рождения

Тобольская губ. д.Устьлогатское

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Алгазин Григорий Михеевич

Мать: Алгазина Фёкла Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Алгазина) Анисья Андроновна

Мать ребёнка: Алгазина Афимья Харитоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Афимья Харитоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Алгазина) Харитина Андроновна

Мать ребёнка: Алгазина Афимья Харитоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никулина (Алгазина) Зиновия Андроновна

Мать ребёнка: Алгазина Афимья Харитоновна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Алгазин Макар Андронович (Андреевич)

Мать ребёнка: Алгазина Афимья Харитоновна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.