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Сорокин Денис Сергеевич
Сорокин Денис Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.04.1991
Пол
Мужской
Отец
Сорокин Сергей Григорьевич
1961 г.р.
Мать
Сорокина (Куликова) Наталья Михайловна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1991
Отец:
Сорокин Сергей Григорьевич
Мать:
Сорокина Наталья Михайловна
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