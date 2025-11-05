Лукьянов Вячеслав
мужской, родился Неизвестно
Мать(Губанова) ЕкатеринаНеизвестно г.р.
ОтецЛукьянов НиколайНеизвестно г.р.
Супруги
Лукьянова (Иванова) ОльгаНеизвестно г.р.
Дети
Курбатова (Лукьянова) Елена01.03.1986 г.р.
Лукьянов ДенисНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лукьянов Николай
Мать: (Губанова) Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукьянов Денис
Мать ребёнка: Лукьянова (Иванова) Ольга
Рождение ребёнка
01.03.1986
Дочь: Курбатова (Лукьянова) Елена
Мать ребёнка: Лукьянова (Иванова) Ольга