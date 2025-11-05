Лукьянов Вячеслав Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Лукьянов Вячеслав

Автор
АБ
Бунтин А.

мужской, родился Неизвестно

Мать
(Губанова) ЕкатеринаНеизвестно г.р.
Отец
Лукьянов НиколайНеизвестно г.р.
Супруги
Лукьянова (Иванова) ОльгаНеизвестно г.р.
Дети
Курбатова (Лукьянова) Елена01.03.1986 г.р.
Лукьянов ДенисНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лукьянов Николай

Мать: (Губанова) Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова (Иванова) Ольга

Упоминание
Неизвестно

www.analizfamilii.ru | https://www.analizfamilii.ru/Lukianov/proishozhdenie.html?familiya=�������� | https://www.analizfamilii.ru/Lukianov/proishozhdenie.html?familiya=�������� | Обладатель фамилии Лукьянов по праву может гордиться своими предками, сведения о которых содержатся в различных документах, подтверждающих след, оставленный ими в истории России. | После 988 г. каждый славянин во время официальной церемонии крещения получал от священника крестильное имя, которое служило только одной цели — обеспечить человека личным именем. Крестильные имена соответствовали именам святых и были, следовательно, обычными христианскими именами. | Основой фамилии Лукьянов послужило церковное имя. Нередко древние славяне к имени новорожденного присоединяли имя его отца, обозначая тем самым принадлежность к определенному роду. Связано это с тем, что крестильных имен было сравнительно немного, и они часто повторялись. Дополнение же к имени человека в виде отчества помогало решать проблему идентификации. | Имя Лукьян, ставшее основой фамилии, является видоизмененной формой церковного мужского имени Лукиан, которое восходит к латинскому lucianus и означает «сын Луки, относящийся к Луке, светлый». | Покровителем этого имени считается епископ, священномученик Лукиан Бельгийский. Согласно преданию, святой Лукиан жил в Риме. С Апостолом Петром он стал распространять христианство среди язычников. Проповедь святого Лукиана была очень успешной. Сильным благодатным словом и примером своей жизни он заражал окружающих. Как повествуют легенды, святой Лукиан был строгим подвижником, за весь день вкушал лишь кусок хлеба и немного воды. В обращении был кроток, всегда радостен и светел лицом. И вскоре под влиянием его проповедей почти все население Бельгии обратилось к вере во Христа. | Однако во время гонения на христиан святой был подвергнут жестокому бичеванию и обезглавлен. По преданию, над его телом воссиял Небесный свет, и был слышен глас Спасителя, призывавший доблестного страдальца в Небесное Царство для получения мученического венца. Силою Божиею святой встал, взял свою отрубленную голову, перешел через реку и, дойдя до избранного им для погребения места, возлег на землю и с миром почил. При виде этого величайшего чуда около 500 язычников обратились ко Христу, а над гробом мученика была воздвигнута церковь. | Уже в XV–XVI веках на Руси начинают закрепляться и передаваться из поколения в поколение фамилии, обозначающие принадлежность человека к конкретной семье. Это были притяжательные прилагательные с суффиксами –ов /-ев, -ин, изначально указывающие на имя главы семейства. Таким образом, потомки человека, обладавшего именем Лукьян, со временем получили фамилию Лукьяновы. | О точном месте и времени возникновения фамилии Лукьянов в настоящее время говорить сложно, поскольку процесс формирования фамилий был достаточно длительным. Тем не менее, | фамилия Лукьянов | представляет собой замечательный памятник славянской письменности и культуры. | Источники: Словарь современных русских фамилий (Ганжина И.М.), Энциклопедия русских фамилий. Тайны происхождения и значения (Ведина Т.Ф.), Русские фамилии: популярный этимологический словарь (Федосюк Ю.А.), Энциклопедия русских фамилий (Хигир Б.Ю.), Русские фамилии (Унбегаун Б.О.).

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьянов Денис

Мать ребёнка: Лукьянова (Иванова) Ольга

Рождение ребёнка
01.03.1986

Дочь: Курбатова (Лукьянова) Елена

Мать ребёнка: Лукьянова (Иванова) Ольга

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