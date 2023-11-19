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Ежов Иван Тихонович

Место рождения

Акишева, Перхушковская волость, Звенигородский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

SP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ежов Тихон Алексеевич

Мать: не указана

Акишева, Перхушковская волость, Звенигородский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ежова Наталия Алексеева

Рождение ребёнка
14.12.1908 ст.

Дочь: Ежова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Ежова Наталия Алексеева

Акишева, Перхушковская волость, Звенигородский уезд
Перхушковской волости, дер. Акишевой крестьянин Павел Максимов Рожков и той же деревни крестьянская девица Феодосия Тихонова Ежова
Смерть
Неизвестно

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