(Унтанова) Дулмажап (Дуся) Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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(Унтанова) Дулмажап (Дуся)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1948 г.р.
1955 г.р.
1957 г.р.

Добавил:

ЦБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бадмаев Дансаран

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бадмаев Дансаран

Рождение ребёнка
Около 1948

Дочь: Бадмаева (Бадмаева) Дагзама (Зоя)

Отец ребёнка: Бадмаев Дансаран

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1955

Дочь: Харлукова (Бадмаева) Дыжидма (Таня)

Отец ребёнка: Бадмаев Дансаран

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1957

Сын: Бадмаев Дондок

Отец ребёнка: Бадмаев Дансаран

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Смерть
Неизвестно

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