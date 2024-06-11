(Унтанова) Дулмажап (Дуся)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бадмаев Дансаран
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бадмаев Дансаран
Рождение ребёнка
Около 1948
Дочь: Бадмаева (Бадмаева) Дагзама (Зоя)
Отец ребёнка: Бадмаев Дансаран
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Харлукова (Бадмаева) Дыжидма (Таня)
Отец ребёнка: Бадмаев Дансаран
Рождение ребёнка
1957
Сын: Бадмаев Дондок
Отец ребёнка: Бадмаев Дансаран
Смерть
Неизвестно