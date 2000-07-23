Гайнутдинов Хайдар Гайфутдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1952
Дата смерти23.07.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
г. Казань
Рождение ребёнка
21.11.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
23.07.2000