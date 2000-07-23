Гайнутдинов Хайдар Гайфутдинович 27.11.1952 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гайнутдинов Хайдар Гайфутдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1952

Дата смерти

23.07.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
г. Казань
Рождение ребёнка
21.11.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
23.07.2000

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