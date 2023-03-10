Неизвестно (Дубовик) Феодора Илларионовна
Место рождения
Дата рождения14.11.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1878
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1878. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.256
Работа или профессия
Неизвестно
дочь казака, девица
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Крещение
15.11.1878
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1878. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.256
Смерть
Неизвестно