Козин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козин Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козин Савелий Дмитриевич

Мать: Козина Роза Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Станислав Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвей Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Роман Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

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