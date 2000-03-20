Козин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козин Савелий Дмитриевич
Мать: Козина Роза Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Станислав Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвей Анатольевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Роман Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана