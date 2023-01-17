Шарафутдинов Рафаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарафутдинов Рафаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шарафутдинов Шафигулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1967

Дочь: Ирина Рафаиловна

Мать ребёнка: Шарафутдинова Александра Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1971

Дочь: Надежда Рафаиловна

Мать ребёнка: Шарафутдинова Александра Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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