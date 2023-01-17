Шарафутдинов Рафаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шарафутдинов Шафигулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1967
Дочь: Ирина Рафаиловна
Мать ребёнка: Шарафутдинова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1971
Дочь: Надежда Рафаиловна
Мать ребёнка: Шарафутдинова Александра Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно