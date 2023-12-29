Корсаков Василий Иванович
Место рождения601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia
Дата рождения01.01.1859
Дата смерти1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Корсаков Иван Гаврилов
Дочь: (Корсакова) Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Корсакова Надежда Иванова
Мать ребёнка: Корсакова Надежда Иванова
Мать ребёнка: Корсакова Надежда Иванова
Дочь: (Корсакова) Анна Васильева
Мать ребёнка: Корсакова (Круглова) Зиновия Григориева
Мать ребёнка: Корсакова (Круглова) Зиновия Григориева
Мать ребёнка: Корсакова (Круглова) Зиновия Григориева
Дочь: Кашина (Корсакова) Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Корсакова (Круглова) Зиновия Григориева
Дочь: (Корсакова) Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Корсакова (Круглова) Зиновия Григориева
Мать ребёнка: Корсакова (Круглова) Зиновия Григориева
Сын: Корсаков Александр Васильев
Мать ребёнка: Корсакова (Круглова) Зиновия Григориева
Дочь: Свешникова (Корсакова) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Корсакова (Круглова) Зиновия Григориева