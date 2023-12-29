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Корсаков Василий Иванович

Место рождения

601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

01.01.1859

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1859

Отец: Корсаков Иван Гаврилов

Мать: Корсакова Федосья Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1881

Дочь: (Корсакова) Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Корсакова Надежда Иванова

Бракосочетание
18.01.1881

Жена: Корсакова Надежда Иванова

Рождение ребёнка
05.09.1885

Сын: Корсаков Иван Васильев

Мать ребёнка: Корсакова Надежда Иванова

Рождение ребёнка
13.04.1888

Сын: Корсаков Фёдор Васильев

Мать ребёнка: Корсакова Надежда Иванова

Бракосочетание
05.10.1888

Жена: Корсакова (Круглова) Зиновия Григориева

Рождение ребёнка
03.09.1889

Дочь: (Корсакова) Анна Васильева

Мать ребёнка: Корсакова (Круглова) Зиновия Григориева

Рождение ребёнка
27.04.1891

Сын: Корсаков Иаков Васильев

Мать ребёнка: Корсакова (Круглова) Зиновия Григориева

Рождение ребёнка
17.07.1893

Сын: Корсаков Иоанн Васильев

Мать ребёнка: Корсакова (Круглова) Зиновия Григориева

Рождение ребёнка
19.12.1895

Дочь: Кашина (Корсакова) Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Корсакова (Круглова) Зиновия Григориева

Рождение ребёнка
16.02.1898

Дочь: (Корсакова) Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Корсакова (Круглова) Зиновия Григориева

Рождение ребёнка
16.11.1900

Сын: Корсаков Михаил Васильев

Мать ребёнка: Корсакова (Круглова) Зиновия Григориева

Рождение ребёнка
07.06.1902

Сын: Корсаков Александр Васильев

Мать ребёнка: Корсакова (Круглова) Зиновия Григориева

Рождение ребёнка
20.02.1904

Дочь: Свешникова (Корсакова) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Корсакова (Круглова) Зиновия Григориева

Смерть
1916
Похороны
30.11.1916

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