Черников Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1816 и 1817
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1816 и 1817
Отец: Черников Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1839 и 1840
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Черникова Анна Дмитриева
Рождение ребёнка
Между 1842 и 1843
Сын: Черников Сергей
Мать ребёнка: Черникова Анна Дмитриева
Рождение ребёнка
Между 1844 и 1845
Сын: Черников Денис (Дионисий) Никифорович
Мать ребёнка: Черникова Анна Дмитриева
Рождение ребёнка
Между 1848 и 1849
Мать ребёнка: Черникова Анна Дмитриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черников Михаил
Мать ребёнка: Черникова Анна Дмитриева
Смерть
После 1858