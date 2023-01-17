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Черников Никифор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1816 и 1817

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Отец

До 1800 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1816 и 1817

Отец: Черников Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1839 и 1840

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Черникова Анна Дмитриева

Пластинки, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Между 1842 и 1843

Сын: Черников Сергей

Мать ребёнка: Черникова Анна Дмитриева

Рождение ребёнка
Между 1844 и 1845

Сын: Черников Денис (Дионисий) Никифорович

Мать ребёнка: Черникова Анна Дмитриева

Рождение ребёнка
Между 1848 и 1849

Сын: Черников Иоаким (Аким)

Мать ребёнка: Черникова Анна Дмитриева

Пластинки, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черников Михаил

Мать ребёнка: Черникова Анна Дмитриева

Смерть
После 1858
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