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Голубев Александр Михайлович

Место рождения

Ивашево, Солигаличский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

С 1863 по 1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1863 по 1864 ст.

Отец: Голубев Михаил Артемьевич

Мать: не указана

Ивашево, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
Неизвестно
Ивашево, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
20.01.1891 ст.

Жена: Голубева Анна Марковна

Ивашево, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
31.03.1894 ст.

Дочь: Смирнова (Голубева) Мария Александровна

Мать ребёнка: Голубева Анна Марковна

Ивашево, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Крестные родители: Федор Михайлович из д. Ивашево и крестьянская девица Параскева Федоровна из д. Митино
Смерть
Неизвестно

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