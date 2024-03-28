Голубев Александр Михайлович
Место рождения
Дата рожденияС 1863 по 1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1863 по 1864 ст.
Отец: Голубев Михаил Артемьевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
20.01.1891 ст.
Жена: Голубева Анна Марковна
Рождение ребёнка
31.03.1894 ст.
Дочь: Смирнова (Голубева) Мария Александровна
Мать ребёнка: Голубева Анна Марковна
Крестные родители: Федор Михайлович из д. Ивашево и крестьянская девица Параскева Федоровна из д. Митино
Смерть
Неизвестно