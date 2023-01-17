Безбородов Василий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти09.04.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1928
Дочь: Селезнева Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Безбородова Наталья Никифоровна
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Безбородов Петр Васильевич
Мать ребёнка: Безбородова Наталья Никифоровна
Смерть
09.04.1945