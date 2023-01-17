Безбородов Василий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безбородов Василий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

09.04.1945

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1928

Дочь: Селезнева Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Безбородова Наталья Никифоровна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безбородова Наталья Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безбородов Петр Васильевич

Мать ребёнка: Безбородова Наталья Никифоровна

Смерть
09.04.1945
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