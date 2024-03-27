Иванова (Якиева) Регина Фаритовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Якиева) Регина Фаритовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.199

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.199

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Иванова) Ева

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Матвей

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