Иванова (Якиева) Регина Фаритовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.199
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.199
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Иванова) Ева
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Матвей
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности