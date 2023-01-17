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Боброва (Боброва) Ирина Васильевна

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Место рождения

Софьинка, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

07.05.1902 ст.

Дата смерти

31.10.1978

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1902 ст.

Отец: Бобров Василий Абрамович

Мать: Боброва Евдокия Матвеевна

Софьинка, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Бобров Дмитрий Гаврилович

Отец ребёнка: Бобров Гавриил Васильевич

Рождение ребёнка
05.02.1926

Дочь: Боброва Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Бобров Гавриил Васильевич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Бобров Валентин Гаврилович

Отец ребёнка: Бобров Гавриил Васильевич

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Боброва Анастасия (Надежда) Гавриловна

Отец ребёнка: Бобров Гавриил Васильевич

Рождение ребёнка
17.04.1935

Сын: Бобров Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Бобров Гавриил Васильевич

Софьинка, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.10.1941

Дочь: Боброва Раиса Гавриловна

Отец ребёнка: Бобров Гавриил Васильевич

Должанская, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобров Гавриил Васильевич

Смерть
31.10.1978
Должанская, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
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