Боброва (Боброва) Ирина Васильевна
Место рождения
Дата рождения07.05.1902 ст.
Дата смерти31.10.1978
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1902 ст.
Рождение ребёнка
1923
Сын: Бобров Дмитрий Гаврилович
Отец ребёнка: Бобров Гавриил Васильевич
Рождение ребёнка
05.02.1926
Дочь: Боброва Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Бобров Гавриил Васильевич
Рождение ребёнка
1927
Сын: Бобров Валентин Гаврилович
Отец ребёнка: Бобров Гавриил Васильевич
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Боброва Анастасия (Надежда) Гавриловна
Отец ребёнка: Бобров Гавриил Васильевич
Рождение ребёнка
17.04.1935
Сын: Бобров Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Бобров Гавриил Васильевич
Рождение ребёнка
27.10.1941
Дочь: Боброва Раиса Гавриловна
Отец ребёнка: Бобров Гавриил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.10.1978