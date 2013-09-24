Свиридова Валентина Ильинична
Место рождения
Дата рождения18.03.1938
Дата смерти24.09.2013
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1938
Отец: Винник Илья Анатольевич
Мать: Мельник Мария Васильевна
Рождение ребёнка
11.12.1977
Сын: Свиридов Вадим Алексеевич
Отец ребёнка: Свиридов Алексей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.09.2013
Рождествено, Волжский муниципальный район, Самарская область