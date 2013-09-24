Свиридова Валентина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридова Валентина Ильинична

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Место рождения

Емильчино, Житомирська область

Дата рождения

18.03.1938

Дата смерти

24.09.2013

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1938

Отец: Винник Илья Анатольевич

Мать: Мельник Мария Васильевна

Емильчино, Житомирська область
Рождение ребёнка
11.12.1977

Сын: Свиридов Вадим Алексеевич

Отец ребёнка: Свиридов Алексей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свиридов Алексей Михайлович

Смерть
24.09.2013
Рождествено, Волжский муниципальный район, Самарская область
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