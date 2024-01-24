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Заботкин Фёдор Иванович

Место рождения

деревня Котово, Сусанинского района, Костромской области

Дата рождения

23.09.1911

Дата смерти

31.03.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Котово, Сусанинского района, Костромской области
Рождение ребёнка
28.11.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заботкина Мария Трофимовна

город Кострома
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заботкина Мария Трофимовна

Смерть
31.03.1977
город Кострома
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