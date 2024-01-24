Заботкин Фёдор Иванович
Место рождениядеревня Котово, Сусанинского района, Костромской области
Дата рождения23.09.1911
Дата смерти31.03.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1911
деревня Котово, Сусанинского района, Костромской области
Рождение ребёнка
28.11.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Заботкина Мария Трофимовна
город Кострома
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.03.1977
город Кострома